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Se pregătește un protest uriaș al ciobanilor. Crescătorii de ovine vin în Capitală cu un mesaj clar
Protest amplu al ciobanilor
Publicat28 iul. 2026, 19:47
Sursărealitatea.net
Zeci de fermieri din Botoșani vor participa, joi, la un protest al crescătorilor de ovine care va avea loc la București, a declarat, pentru Agerpres, președintele Asociației Moldoovis Botoșani, Ionică Nechifor.
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