S-a câștigat la Loto. Românul care a luat peste 1,1 milioane de lei este din Bacău
Noroc mare pentru un jucător din Bacău. Loteria Română a anunțat, joi seară, că la tragerea NOROC s-a câștigat un premiu în valoare de 1.140.905,46 de lei.
„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis Loteria Română.
Tot joi, la tragerea JOKER, a fost câștigat un premiu de categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Loteria Română a publicat pe rețelele de socializare și imaginile biletelor câștigătoare de la extragerea de joi seară.
Numerele extrase joi, 22 ianuarie:
Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13
Noroc: 4 5 3 2 6 5 6
Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1
Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7
Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33
Super Noroc: 7 5 0 2 4 0
