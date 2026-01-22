Social· 1 min citire

S-a câștigat la Loto. Românul care a luat peste 1,1 milioane de lei este din Bacău

22 ian. 2026, 21:46
S-a câștigat la Loto. Românul care a luat peste 1,1 milioane de lei este din Bacău

S-a câștigat la Loto. Românul care a luat peste 1,1 milioane de lei este din Bacău

Realitatea de AlbaArticol scris de Realitatea de Alba

Românul care a luat peste 1,1 milioane de lei este din Bacău

Noroc mare pentru un jucător din Bacău. Loteria Română a anunțat, joi seară, că la tragerea NOROC s-a câștigat un premiu în valoare de 1.140.905,46 de lei.

„La tragerea NOROC s-a câştigat premiul de categoria N+3, în valoare de 1.140.905,46 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bacău”, a transmis Loteria Română.

Tot joi, la tragerea JOKER, a fost câștigat un premiu de categoria a III-a, în valoare de 98.096,76 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Loteria Română a publicat pe rețelele de socializare și imaginile biletelor câștigătoare de la extragerea de joi seară.

Numerele extrase joi, 22 ianuarie:

  • Loto 6/49: 34, 43, 20, 21, 14, 13

  • Noroc: 4 5 3 2 6 5 6

  • Joker: 35, 40, 44, 12, 7 + 1

  • Noroc Plus: 4 3 3 4 4 7

  • Loto 5/40: 7, 12, 36, 16, 40, 33

  • Super Noroc: 7 5 0 2 4 0

Citește și:

Mai multe articole despre

Romania, loto, castig

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe