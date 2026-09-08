Putin vorbește despre pace, apoi Rusia lovește din nou Kievul. Emisarii lui Trump nu au obținut un acord

Rusia a reluat bombardamentele asupra Kievului imediat după încheierea unei scurte pauze convenite în timpul vizitei emisarilor lui Donald Trump la Moscova și Kiev.
Atacurile cu drone și rachete asupra capitalei ucrainene s-au soldat cu cel puțin cinci morți și aproape 30 de răniți, în timp ce negocierile pentru pace nu au produs până acum un rezultat concret.
Putin a discutat despre pace cu emisarii lui Trump
Steve Witkoff și Jared Kushner s-au întâlnit la Moscova cu Vladimir Putin, într-o nouă încercare a administrației Trump de a relansa negocierile dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile au durat aproximativ trei ore, iar Kremlinul le-a descris drept constructive, însă nu a fost anunțat niciun acord important.
Emisarii americani au mers apoi la Kiev, unde s-au întâlnit cu Volodimir Zelenski. Casa Albă speră să obțină reluarea negocierilor trilaterale, însă pozițiile Moscovei și Kievului sunt în continuare foarte îndepărtate.
Bombardamentele au reînceput după plecarea americanilor
În perioada vizitei, Rusia și Ucraina au suspendat temporar atacurile asupra capitalelor lor. Armistițiul a fost însă limitat, iar după plecarea emisarilor americani Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra Kievului.
Rachetele și dronele au lovit mai multe zone ale capitalei. Au fost avariate blocuri de locuințe, o școală, o clinică, un cămin și alte clădiri. Autoritățile ucrainene au raportat cel puțin cinci persoane ucise și aproape 30 de răniți.
Atacurile nu s-au limitat la Kiev. Lovituri rusești au fost raportate în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv asupra unor obiective feroviare, în timp ce Moscova susține că a vizat infrastructură militară și logistică.
Negocierile de pace rămân fără rezultat
Deși administrația americană vorbește despre o posibilă reluare a negocierilor, vizitele lui Witkoff și Kushner nu au produs un progres decisiv. Moscova continuă să insiste asupra unor condiții pe care Kievul le respinge, iar Ucraina cere garanții de securitate și sprijin militar pentru perioada următoare.
Donald Trump urma să discute telefonic cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, într-o nouă încercare de a evalua dacă există suficiente condiții pentru reluarea negocierilor. Între timp, atacurile asupra Ucrainei continuă, iar presiunea militară rămâne principalul obstacol în calea unui acord de pace.