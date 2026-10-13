Polițiștii din Alba verifică motocicletele, mopedele și trotinetele electrice în octombrie

Inspectoratul de Poliție Județean Alba anunță o campanie de control dedicată celor care se deplasează pe două roți, desfășurată între 1 și 31 octombrie 2026.
Activitățile vizează creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor în care sunt implicați conducătorii de motociclete, mopede, biciclete sau trotinete electrice. Controalele se desfășoară pe teritoriul întregului județ Alba.
Polițiștii rutieri vor efectua verificări punctuale adaptate riscurilor identificate local. Încadrarea în limitele legale de viteză și respectarea regulilor privind prioritatea de trecere sunt printre prioritățile acestor acțiuni.
Ce verifică polițiștii
În timpul controlurilor, autoritățile vor verifica mai multe aspecte legate de siguranța în trafic:
vizibilitatea și iluminarea corespunzătoare a vehiculelor;
echiparea obligatorie a conducătorilor de motociclete;
poziționarea corectă pe partea carosabilă;
efectuarea manevrelor în condiții de siguranță.
În paralel cu controalele, poliția va desfășura și activități de informare. Scopul este conștientizarea riscurilor atât pentru conducătorii vehiculelor pe două roți, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.
Polițiștii recomandă tuturor utilizatorilor drumurilor să manifeste atenție sporită, să se asigure că sunt vizibili și să respecte regulile de circulație.