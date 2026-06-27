Orange anunță schimbări la tarifele de roaming, la început de sezon estival

Orange își modifică tarifele de roaming, la început de sezon estival, în care mulți români se gândesc la vacanțe și dincolo de zona Uniunii Europene, în Turcia, Egipt sau țările asiatice.
Potrivit unui comunicat de presă al companiei, „noua ofertă de roaming pentru țările din afara Uniunii Europene aduce schimbări în materie de tarife și opțiuni. Una dintre cele mai importante noutăți este reducerea numărului de zone tarifare de la 5 la 3, ceea ce simplifică experiența de utilizare. Totodată, peste 100 de țări vor beneficia de prețuri mai bune, fie prin includerea lor în zone tarifare mai avantajoase, ori prin reducerea directă a tarifelor”.
Orange anunță o serie de beneficii incluse în abonamentele Smart Plus, Smart Elite și Smart Exclusive.
Astfel, cei care activează un astfel de abonament, au ca beneficiu suplimentar 2 gb/lună în roaming în Rest of the World – Zona 1, zonă care include 65 de țări, printre care unele dintre cele mai căutate destinații turistice de către români, precum: Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Thailanda, SUA, UK, Elveția, China. De asemenea, sunt incluse și toate țările din Balcanii de Vest, respectiv: Macedonia de Nord, Albania, Serbia, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Kosovo.
În plus, „pentru a răspunde mai bine nevoilor de consum pe termen scurt și pentru a oferi o soluție pentru cei care au început să folosească din ce în ce mai des variantele de eSIM pentru călătorii, operatorul introduce și o nouă opțiune cu valabilitate de 7 zile pentru Zona 1: 3 GB + 10 minute la 5 euro. În plus, opțiunile existente își dublează valabilitatea, de la 15 la 30 de zile.”