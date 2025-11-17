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O bătrână de 84 de ani din Dolj, găsită fără viață pe un teren mlăștinos după ce fusese dată dispărută

O bătrână de 84 de ani din Dolj, găsită fără viață pe un teren mlăștinos după ce fusese dată dispărută

O bătrână de 84 de ani din Dolj, găsită fără viață pe un teren mlăștinos după ce fusese dată dispărută

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 17 nov. 2025, 16:28

O bătrână de 84 de ani din Dolj, găsită fără viață pe un teren mlăștinos după ce fusese dată dispărută

Autoritățile doljene au anunțat că, luni dimineață, o femeie de 84 de ani din comuna Perișor a fost descoperită decedată pe un teren mlăștinos situat în extravilanul localității. Bătrâna fusese raportată dispărută cu o seară înainte.

O bătrână de 84 de ani din Dolj, găsită fără viață pe un teren mlăștinos după ce fusese dată dispărută

Trupul neînsuflețit a fost preluat și dus la morgă, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza morții. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și desfășoară în continuare cercetări.

Sesizarea a fost făcută duminică seară de o localnică de 55 de ani, care a anunțat Poliția Rurală Giubega că vecina sa, în vârstă de 84 de ani, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Victima nu avea aparținători.

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