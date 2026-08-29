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Evaluarea Națională și admiterea la liceu s-ar putea schimba din nou. Ce li se pregătește elevilor

Examen/ Arhivă foto

Examen/ Arhivă foto

Realitatea de Alba
Scris deRealitatea de Alba
Publicat29 aug. 2026, 09:56
SursăRealitatea PLUS

Evaluarea Națională și admiterea la liceu ar putea fi schimbate din nou, iar noile reguli provoacă deja incertitudine în rândul elevilor, părinților și profesorilor. Ministerul Educației pregătește ore suplimentare pentru elevii care au obținut rezultate slabe la Română și Matematică, astfel încât aceștia să poată recupera materia înainte de clasa a VIII-a. Și profesorii vor primi sprijin și cursuri pentru a lucra mai bine cu elevii care au dificultăți.

Cea mai mare incertitudine este însă legată de admiterea la liceu. Ministerul Educației a vorbit despre posibilitatea ca unele licee să organizeze un examen propriu de admitere, separat de Evaluarea Națională.

Parlamentarii au modificat de mai multe ori proiectul, iar până acum nu există o decizie finală. Proiectul va fi rediscutat pe 1 septembrie.

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