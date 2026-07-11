Dosarul azilelor lui Viorel Pașca se extinde la acuzații de trafic de droguri și controale la autorități

Răsturnare de situație în ancheta care vizează azilele groazei din Bihor, administrate de Viorel Pașca. Procurorii se pregătesc să extindă cercetările pentru acuzații extrem de grave, printre care și traficul de droguri de risc, după o descoperire șocantă făcută la percheziții. Mai mult, vizate de verificări sunt și autoritățile statului care ar fi trebuit să controleze aceste centre.
Conform unor surse judiciare Realitatea Plus, apropiate anchetei, în urma descinderilor efectuate la imobilele deținute de Viorel Pașca, oamenii legii au descoperit un stoc uriaș de substanțe psihotrope controlate. Este vorba despre aproximativ 5.500 de comprimate de Diazepam, un medicament cu regim special de prescripție medicală, utilizat ca sedativ puternic.
Anchetatorii au constatat o neconcordanță uriașă în acte: centrele dețineau rețete legale și justificări medicale doar pentru aproximativ 500 de pastile din totalul găsit.
Suspiciuni de sedare forțată: Pacienți tratați cu psihotrope fără recomandare medicală
Bănuiala de la care pleacă procurorii în acest moment este de o cruzime rară. Se pare că administratorii profitau de rețetele pacienților care aveau într-adevăr recomandare pentru Diazepam pentru a achiziționa cantități industriale de substanțe.
Ulterior, stocul excedentar de mii de tablete era folosit, cel mai probabil, pentru a fi administrat „la grămadă” și altor beneficiari din azile care nu aveau nevoie de un astfel de tratament, cu scopul de a-i menține sedați și ușor de controlat. Din cauza regimului juridic strict al substanței și a lipsei de documente justificative, procurorii vor extinde oficial acuzațiile în dosar pentru trafic de droguri de risc.
Urmează verificări la instituțiile statului. Se așteaptă decizia instanței
Extinderea anchetei nu se oprește însă doar la administratorii azilelor. Surse din mediul judiciar afirmă că verificările se vor lărgi și în zona autorităților publice cu atribuții de control în domeniu, pentru a se stabili cum a fost posibil ca aceste nereguli grave să fie trecute cu vederea ani la rând.
În acest moment, procurorii de caz așteaptă judecarea unei contestații în instanță. Pasul procedural este esențial pentru ca anchetatorii să poată intra din nou în posesia fizică a dosarului penal și a probelor, pentru a putea formula oficial noile capete de acuzare și a audia funcționarii publici suspectați de neglijență sau complicitate.