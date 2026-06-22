Social· 2 min citire

Donald Tusk trage un semnal de alarmă: disputa dintre Polonia și Ucraina riscă să afecteze ambele state

Donald Tusk

Donald Tusk

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 08:29

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat că tensiunile apărute între liderii politici de la Varșovia și Kiev reprezintă o eroare strategică ce poate avea consecințe importante pentru ambele țări. Mesajul său, publicat duminică pe platforma X, vine în contextul unei dispute diplomatice care a escaladat în ultimele zile.

Controversa a izbucnit după ce președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a decis să-i retragă președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, cea mai înaltă distincție a statului polonez. Decizia a generat reacții puternice la Kiev, unde trei foști președinți ai Ucrainei și mai mulți oficiali au anunțat că returnează distincțiile primite din partea Poloniei.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, măsura luată de Nawrocki a fost determinată de nemulțumirile provocate de decizia lui Zelenski de a redenumi o unitate militară ucraineană după Armata Insurgentă Ucraineană, organizație asociată cu masacrele comise împotriva populației poloneze în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

În mesajul său, Tusk a subliniat că un conflict politic între Polonia și Ucraina riscă să producă pierderi pe mai multe planuri, de la economie și geopolitică până la imaginea internațională a celor două state.

„Implicarea într-un conflict între politicienii din Polonia şi Ucraina este o greşeală strategică şi va afecta ambele părţi”, a transmis premierul polonez, precizând că încearcă, în dialogul cu partenerii europeni, să reducă tensiunile și să limiteze efectele negative ale acestei dispute.

Șeful guvernului de la Varșovia a recunoscut însă că misiunea de a calma situația nu este una ușoară, în contextul sensibilităților istorice și politice care continuă să influențeze relațiile dintre cele două țări.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

donald tuskucrainaPolonia

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe