DNA reia ancheta împotriva primarului din Alba Iulia pentru autobuzele electrice lăsate în paragină

Publicat 10 nov. 2026, 11:26 Sursă digi24

Structura centrală a DNA a admis plângerea Societății de Transport Public Alba Iulia și a infirmat clasarea dosarului. Instanța va hotărî pe 12 noiembrie 2026 dacă se reia ancheta împotriva primarului Gabriel Pleșa.

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