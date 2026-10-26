Bărbat arestat preventiv în Alba Iulia după ce a intrat în sediul Poliției cu o replică de armă

Publicat 26 oct. 2026, 11:58 Sursă news

Judecătoria Alba Iulia a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului care, sâmbătă seară, a intrat în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia cu o replică de armă și o grenadă de antrenament.

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