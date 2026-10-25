Alba: Un bărbat a intrat în sediul Poliției cu o armă și o grenadă de airsoft și i-a cerut unui agent să îl împuște

Un bărbat în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, a fost încătușat, sâmbătă seara, după ce a intrat în sediul Poliției Municipiului cu o armă și o grenadă de tip airsoft și i-a cerut unui agent să îl împuște, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba.
Potrivit sursei citate, imediat după incident, bărbatul a fost imobilizat și încătușat de către polițiștii aflați în sediul Poliției Municipiului Alba Iulia, iar la fața locului au ajuns și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
'În această seară, 24 octombrie 2026, un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi intrat în zona de control acces din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, având asupra sa o armă de tip airsoft și o grenadă utilizată în cadrul jocurilor de airsoft, pe care le-ar fi îndreptat către agentul de poliție aflat în serviciu, solicitându-i acestuia să îl împuște. (...) În urma controlului corporal efectuat asupra bărbatului, polițiștii au descoperit și un briceag. Precizăm că agentul de poliție nu a suferit leziuni corporale în urma incidentului', au transmis reprezentanții IPJ Alba.
În cauză, sunt efectuate cercetări de către procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.