Așteptare prelungită pentru seniori. Biletele de tratament nu vor fi distribuite prea curând

Cine are dreptul la bilete și ce includ acestea

Pensionarii care au depus cereri pentru sejururile balneare subvenționate se confruntă cu întârzieri semnificative în eliberarea biletelor de tratament.

Deși solicitările au fost înregistrate, procedurile administrative și contractele aflate încă în derulare împiedică distribuirea lor, iar o parte dintre beneficiari ar putea primi biletele abia la jumătatea lunii martie.

Ce spun reprezentanții Casei Naționale de Pensii

Informațiile transmise din interiorul Casei Naționale de Pensii arată că cererile au fost depuse, însă emiterea efectivă a biletelor este blocată. Surse citate de Click menționează că autoritățile vor comunica detalii suplimentare începând cu 1 februarie, perioadă în care se finalizează contractele necesare. Conform experienței instituției, până în jurul datei de 15 martie nu sunt așteptate schimbări în privința distribuirii biletelor.

Pe site-urile oficiale ale caselor de pensii și pe paginile lor de social media nu există încă informații privind seriile de trimitere sau tarifele pentru anul 2026, ceea ce amplifică incertitudinea în rândul pensionarilor care așteaptă tratamentele balneare gratuite sau subvenționate.

Fiecare pensionar poate beneficia, o singură dată pe an, de un bilet de tratament balnear, fie gratuit, fie cu contribuție proprie. Un sejur standard cuprinde 16 zile de cazare și masă, dintre care 12 zile sunt dedicate procedurilor medicale.

Costul total al unui astfel de pachet se situează între 2.500 și 3.000 de lei. Statul acoperă aproximativ 2.000 de lei, iar diferența este achitată de beneficiar în funcție de valoarea pensiei. Pensionarii cu venituri egale sau mai mici decât salariul minim plătesc 55% din pensie, în timp ce cei cu pensii mai mari achită 70%.

Stațiunile pot fi alese în funcție de afecțiunile tratate, fie în zone montane, fie pe litoral. Printre beneficiarii care primesc bilete gratuite se numără veteranii, persoanele persecutate politic și pensionarii cu dizabilități.

Exemple de tarife pentru anul 2026

Valori orientative pentru sejururile balneare din 2026:

Amara / Hotel Parc – 2.600 lei Călimănești / Hotel Traian – 2.500 lei Eforie Sud / Hotel Amalia – 2.500 lei Herculane / Hotel Cerna – 2.500–2.600 lei Geoagiu Băi / Hotel Aida – 2.600 lei

În condițiile în care pensia medie netă este de aproximativ 2.400 de lei, costul unui sejur depășește venitul lunar al multor pensionari, ceea ce face ca subvenția statului să fie esențială.

Documentele necesare pentru obținerea biletului

Pentru a solicita un bilet de tratament balnear, pensionarii trebuie să depună:

– cererea tip pentru acordarea biletului

– talonul de pensie sau documentul de plată

– declarație pe propria răspundere privind lipsa altor venituri din pensii neintegrate

– bilet de trimitere emis de medicul de familie sau specialist

Decontarea se face prin Casa Națională de Pensii Publice, din fondurile prevăzute în bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, iar plata ajunge direct la unitățile de tratament.

De ce apar întârzierile și cum sunt afectați pensionarii

Blocajele administrative și contractele încă nefinalizate cu unitățile balneare sunt principalele motive pentru care biletele întârzie chiar și trei luni. Pensionarii care au depus cereri sunt nevoiți să își amâne planurile de tratament, iar lipsa informațiilor actualizate pe canalele oficiale accentuează nesiguranța.

Pentru mulți dintre ei, subvenția oferită de stat reprezintă singura modalitate de a accesa un sejur balnear, astfel că întârzierile pot afecta serios accesul la tratamente în prima parte a anului.

Sursa: Realitatea Medicala