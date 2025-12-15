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Alertă aeriană în Turcia: dronă „scăpată de sub control”, doborâtă de avioane F-16 la Marea Neagră
Alertă aeriană în Turcia: dronă „scăpată de sub control”, doborâtă de avioane F-16 la Marea Neagră
Dronă „scăpată de sub control”, doborâtă de avioane F-16 la Marea Neagră
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