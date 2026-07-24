Medicii decid astăzi dacă intră în grevă generală. Spitalele ar putea trata doar urgențele de marți

Publicat 24 iul. 2026, 10:34 Sursă Realitatea PLUS

Este zi decisivă pentru sistemul medical. Sindicatele din sănătate se reunesc astăzi, la ora 13:00, într-o ședință cu liderii județeni din întreaga țară pentru a stabili dacă greva generală va fi declanșată începând de marți.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre grevamedicispitale