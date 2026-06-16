Victor Ponta îi ia apărarea lui Nicușor Dan în scandalul Veștea: „Suntem o țară de nebuni”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 15:14

Fostul premier și fost lider al PSD, Victor Ponta, a intervenit în dezbaterea generată de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, susținând că președintele Nicușor Dan a acționat în limitele Constituției.

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