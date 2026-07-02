SURSE Alexandru Nazare, premierul independent, varianta „de împăcare” pentru coaliția de guvernare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 2 iul. 2026, 20:01

Pentru că Nicușor Dan nu mai are răbdare până când Grindeanu și Bolojan ajung la pace, se pare că Alexandru Nazare, actualul ministru interimar de la Finanțe, va fi opțiunea „de urgență”, pentru ca România să aibă guvern.

Distribuie articolul