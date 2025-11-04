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Politica· 2 min citire
SORIN GRINDEANU: „NU S-A DECIS CONCEDIEREA A 13.000 DE BUGETARI. REFORMA NU ÎNSEAMNĂ SĂ DAI OAMENI AFARĂ”
SORIN GRINDEANU: „NU S-A DECIS CONCEDIEREA A 13.000 DE BUGETARI. REFORMA NU ÎNSEAMNĂ SĂ DAI OAMENI AFARĂ”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a negat marți seara informațiile potrivit cărora coaliția de guvernare ar fi decis concedierea a 13.000 de angajați.
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