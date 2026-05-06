Posibila mișcare a lui Ilie Bolojan după ce a fost debarcat din vârful guvernului. Lia Olguța Vasilescu l-a dat de gol

Sursă: realitatea.net

Situația politică generată de căderea guvernului condus de Ilie Bolojan continuă să producă reacții și scenarii în spațiul public, pe fondul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv. După ce moțiunea de cenzură a fost adoptată, iar Guvernul urmează să fie înlocuit în termen de aproximativ 45 de zile, numele actualului premier apare deja în diverse speculații privind viitorul său politic.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a comentat într-o intervenție televizată posibilele evoluții politice ale actualului premier și modul în care acesta ar putea fi susținut în continuare în scena politică.

Aceasta a transmis:

„L-am văzut și eu pe domnul Fritz care spune că nu va intra într-un guvern cu PSD. Nici nu putem să-l obligăm, nici nu o să îl rugăm. Văd că au plecat de la guvernare fără să dea cineva cu apă fiartă pe ei, cum spunea un lider USR, că nu pleacă de la guvernare nici dacă dăm cu apă fiartă pe ei. Pe undeva e normal să îl susțină pe Ilie Bolojan, care a fost mai mult USR decât PNL în această perioadă, iar USR pare într-o criză de leadership și își dorește un pol cu Ilie Bolojan. Atenție, cu Ilie Bolojan, nu cu PNL, ceea ce înseamnă că îl cheamă șef la partidul lor.

Rămâne să vedem ce vor decide la urmă reprezentanții celor de la PNL din țară, dintr-o consultare mai largă, care cred că va avea loc până la urmă”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.

Decizia PNL de a intra în opoziție

În urma ședinței Biroului Politic Național, Partidul Național Liberal a decis intrarea în opoziție, marcând o schimbare majoră de direcție politică.

Consultările pentru noul guvern

Președintele Nicușor Dan a anunțat declanșarea consultărilor pentru formarea unui nou guvern, în condițiile în care Ilie Bolojan își încheie mandatul de premier în regim interimar, urmând ca Executivul să fie reorganizat conform procedurilor constituționale.