Petrișor Peiu: „Nicușor Dan își creează propria majoritate”. AUR nu a primit invitația la negocierile de la Cotroceni

Publicat 6 mai 2026, 18:49 Sursă Realitatea PLUS

Senatorul AUR Petrișor Peiu a comentat la Realitatea PLUS evoluțiile apărute pe scena politică în contextul negocierilor pentru formarea unui viitor guvern, după ce partidul nu a fost invitat la discuțiile informale inițiate de președintele României. Acesta critică modul în care se conturează procesul de consultare politică, susținând că sunt ignorate etapele constituționale și că anumite formațiuni sunt excluse din mecanismul de negociere, în timp ce se discută despre formarea unei majorități guvernamentale în afara cadrului formal obișnuit.

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