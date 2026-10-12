Minoritățile naționale susțin Guvernul Niculescu. Ce condiții pun PSD, PNL și USR
Guvernul Luca Niculescu
Minoritățile naționale susțin Guvernul Niculescu, în timp ce PSD, PNL și USR pun condiții. AUR și SOS România nu susțin noul Executiv.
Formarea noului Guvern condus de premierul desemnat Luca Niculescu depinde de negocierile dintre partidele parlamentare și de obținerea voturilor necesare pentru învestire. În timp ce reprezentanții minorităților naționale își anunță susținerea pentru noul Executiv, PSD, PNL și USR își condiționează poziția de programul de guvernare și de componența viitorului Cabinet.
În același timp, AUR și SOS România se află în tabăra formațiunilor care nu susțin formula propusă, ceea ce complică negocierile pentru construirea unei majorități parlamentare.
Minoritățile naționale, un sprijin important pentru Guvernul Niculescu
Voturile reprezentanților minorităților naționale pot avea un rol important în calculele pentru învestirea noului Guvern. Susținerea acestora reprezintă un avantaj pentru premierul desemnat Luca Niculescu, care încearcă să identifice o formulă de guvernare capabilă să obțină sprijinul Parlamentului.
Negocierile sunt însă departe de a fi simple. Pozițiile diferite ale partidelor, în special în privința măsurilor economice și a distribuirii portofoliilor ministeriale, îngreunează identificarea unei soluții acceptate de toate formațiunile implicate.
PSD nu ia o decizie fără să analizeze programul de guvernare
Partidul Social Democrat, condus de Sorin Grindeanu, nu și-a condiționat susținerea exclusiv de participarea la guvernare. Social-democrații vor să analizeze programul propus de Luca Niculescu și să stabilească dacă direcția economică a viitorului Executiv corespunde solicitărilor partidului.
PSD a transmis că nu va susține orice formulă de guvernare și solicită schimbări în abordarea economică. Printre aspectele importante pentru social-democrați se numără măsurile fiscale și efectele acestora asupra populației și economiei.
Decizia finală privind votul pentru noul Cabinet depinde, astfel, de rezultatul negocierilor și de angajamentele asumate de premierul desemnat.
PNL pune accent pe reforme și pe componența Cabinetului
Pentru Partidul Național Liberal, una dintre principalele mize ale negocierilor este continuarea reformelor și menținerea unei direcții economice considerate responsabile.
Liberalii urmăresc atât programul de guvernare, cât și structura viitorului Executiv. Componența Cabinetului și asumarea unor obiective clare privind echilibrul bugetar se numără printre aspectele care pot influența poziția partidului în Parlament.
Diferențele dintre viziunea PNL și solicitările PSD rămân însă un obstacol în conturarea unei formule politice comune.
USR condiționează susținerea de continuarea reformelor
Uniunea Salvați România pune accent pe continuarea reformelor și pe structura politică a viitorului Guvern. Formațiunea condusă de Dominic Fritz a transmis că susținerea sa depinde de respectarea unor condiții referitoare la componența Cabinetului și la direcția programului de guvernare.
Una dintre principalele divergențe privește participarea PSD la Executiv. Poziția USR complică negocierile, în condițiile în care social-democrații au propriile cerințe privind măsurile economice și formula de guvernare.
Premierul desemnat trebuie să găsească o soluție care să permită obținerea voturilor necesare fără a compromite condițiile formulate de partidele care ar putea susține noul Cabinet.
AUR și SOS România nu susțin noul Executiv
Pozițiile formațiunilor din opoziție reprezintă un alt element important în calculele parlamentare.
AUR a anunțat că nu va vota Guvernul Niculescu, indiferent de componența Cabinetului sau de programul de guvernare. Această poziție limitează opțiunile premierului desemnat în încercarea de a forma o majoritate.
SOS România se numără, de asemenea, printre formațiunile care nu susțin formula de guvernare avută în vedere.
În aceste condiții, negocierile cu partidele dispuse să analizeze susținerea noului Executiv devin esențiale pentru obținerea voturilor necesare învestirii.
Ce urmează pentru Guvernul Niculescu
Următoarea etapă a negocierilor se concentrează pe definitivarea programului de guvernare, stabilirea componenței Cabinetului și identificarea unei majorități parlamentare.
Principala provocare pentru Luca Niculescu este să armonizeze solicitările formațiunilor politice, în condițiile în care PSD, PNL și USR au priorități diferite în privința economiei și a structurii viitorului Executiv.
Sprijinul minorităților naționale poate contribui la obținerea voturilor necesare, însă rezultatul final depinde de poziția tuturor parlamentarilor și de acordurile încheiate înaintea votului de învestitură.
Până la clarificarea negocierilor, formarea noului Guvern rămâne condiționată de capacitatea premierului desemnat de a obține un compromis politic și de a construi o majoritate parlamentară funcțională.
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