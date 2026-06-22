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Luis Lazarus: „Nu votați guvernul. Robotul Veștea va urma programul lui Bolo!”

Luis Lazarus

Luis Lazarus

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 22 iun. 2026, 21:10

Europarlamentarul Luis Lazarus a lansat critici vehemente la adresa negocierilor politice pentru formarea noului guvern, într-o intervenție transmisă din Bruxelles. Acesta a contestat procesul de desemnare a Executivului și a făcut apel la respingerea viitorului cabinet în Parlament.


Critici la adresa negocierilor pentru noul guvern

„Salutări de la Bruxelles, dragi prieteni. Tocmai l-am văzut pe Simion, care răspundea unor reporteri în urma întâlnirii pe care a avut-o cu Veștea.

Veștea a venit la el deoarece a fost invitat, pentru că nu are voturile. La fel ca și Tolomac, exact cum am și anticipat cu ceva timp în urmă, atunci când a fost numit prima dată Tolomac, nu are voturile și nu poate trece guvernul.

Asta ne duce la premisa numărul unu, cu privire la faptul că acest președinte-nepreședinte își merită cu prisosință suspendarea, deoarece a încălcat în mod flagrant Constituția la articol 103 de două ori, nominalizând nu în urma întâlnirii cu partidele, unde a văzut că nu are majoritate, ci în urma unor idei care i-au venit lui noaptea așa, doi tipi, niște prieteni de-ai lui, ca să facă guvernul.

Bă băiatule, tu nu ești aici cu guvernul tău, tu ești cu guvernul României. Guvernul României se face și el într-un anumit fel.

Dacă tu vezi că partidele nu sunt în stare să facă un guvern, dizolvă mă Parlamentul și aruncă-ne în anticipate, pentru că noi asta ne dorim. Noi suntem susținători ai alegerilor anticipate. Și Simion spune tot timpul, clamează că este un susținător al alegerilor anticipate. Păi atunci, Simioane, tu nu ai cum să votezi acest guvern dacă zici că ești susținător al alegerilor anticipate. Pentru că, să-ți spun eu ceva, acest Veștea nu face nimic altceva decât să vină și să continue programul lui Bolojan. El nu va micșora TVA-ul și nu va micșora nici taxe, înțelegi ideea? Hai, te-am pupat!”, a zis europarlamentarul Luis Lazarus.

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