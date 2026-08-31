Legăturile controveraste dintre premierul demis și afaceristul Constantin Hanț. Generalul Nicolae Iană: ”Bolojan mergea periodic la Viena”

Publicat 31 aug. 2026, 22:44 Actualizat 31 aug. 2026, 22:45 Sursă Realitatea PLUS

Fostul general SIE Nicolae Iană a făcut o serie de dezvăluiri incendiare despre legăturile controversate dintre premierul demis și afaceristul Constantin Hanț. Într-un interviu-eveniment acordat jurnalistului Realitatea Plus Alessia Păcuraru, generalul în rezervă a vorbit despre vizitele premierului la Viena, despre OMV, proiecte în industria de armament și presupuse conexiuni cu grupul Rheinmetall.

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