Advertising
Politica· 1 min citire
Greii din PNL, în spatele lui Veștea. STENOGRAME BOMBĂ din ședința liberalilor
Ilie Bolojan și Adrian Veștea (Inquam/George Călin)
Publicat16 iun. 2026, 07:49
Sursărealitatea.net
Liderii cheie din PNL îl susțin pe Adrian Veștea pentru funcția de premier în ciuda presiunilor făcute de Ilie Bolojan. Cătălin Predoiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc și Rareș Bogdan au declarat că singura soluție ca România să iasă din criză este să avem un guvern condus de Adrian Veștea în următoarele zile.
Citește și
- 09:22Zi decisivă pentru Guvernul Veștea: UDMR își stabilește poziția față de viitorul Executiv
- 08:56Marea Britanie anunţă un acord energetic cu Ucraina, pentru furnizarea de uraniu îmbogăţit
- 08:51Hamas salută acordul dintre SUA și Iran și cere oprirea războiului din Gaza
- 08:38Ioana Dogioiu, atac grav la susținătorii lui Veștea: "Nu mor caii când vor câinii"
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News