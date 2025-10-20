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GEORGE SIMION, MESAJ PENTRU ROMÂNI

GEORGE SIMION, MESAJ PENTRU ROMÂNI

GEORGE SIMION, MESAJ PENTRU ROMÂNI

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 20 oct. 2025, 13:00

”Unii vorbesc de criză, la București se improvizează gaura în covrig”

George Simion a transmis luni un nou mesaj pentru români. Președintele AUR a subliniat că ”europenii” noștri nu sunt deloc la zi cu temele europene și a subliniat că atunci când unii vorbesc de criza spațiului locativ, ”la București se impozitează gaura de la covrig”.

”La început de săptămână, dragi prieteni, se pune o problemă pe masa Consiliului European și a Parlamentului European și anume problema spațiului de locuit. E o problemă cu care se confruntă și românii, e o problemă pe care am prezentat-o în perioada electroală, o problemă în care statul trebuie să intervină și statele trebuie să intervină, dar presa plătită și denigratorii noștri ne-au criticat abitir, au apărut sute, mii de articole că nu s-ar putea realiza proiectul pe care noi l-am propus.

Este singurul propus în spațiul public românesc, este o soluție la problema de a construi locuințe la prețuri accesibile prin implicarea statului care să pună facilitățile, racordările necesare și terenul la dispoziția familiilor tinere cu precădere. E o problemă care ține de toată Europa”, a declarat George Simion.

Urmărește mesajul integral al președintelui AUR, aici:

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC
PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR)
Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica

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