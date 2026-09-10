George Simion își cheamă susținătorii în stradă: „Fiți mulți, fiți alături de noi până la capăt” -VIDEO

George Simion îi îndeamnă pe membrii și simpatizanții AUR să participe în număr mare la protestele anunțate pentru duminică și marți. Liderul AUR susține că nemulțumirile oamenilor trebuie făcute auzite în stradă și afirmă că partidul va fi alături de protestatari.
George Simion îi îndeamnă pe membrii și simpatizanții AUR să participe în număr mare la protestele anunțate pentru perioada următoare. Liderul AUR susține că nemulțumirile oamenilor trebuie făcute auzite în stradă și afirmă că formațiunea va fi alături de protestatari atât duminică, cât și marți.
Ce mesaj le transmite George Simion celor care vor să protesteze?
Liderul AUR a transmis un mesaj de susținere pentru cei care intenționează să participe la manifestații și spune că protestele reprezintă o modalitate prin care oamenii își pot face vocea auzită.
George Simion: „Ciobanii au dreptate. Pe 15 septembrie ies în stradă pentru țara noastră, dar și pentru noi!”
„Îi felicit pe toți cei care vor ieși în stradă să-și exprime nemulțumirile. E nevoie să vă faceți vocea auzită. Toți membrii și simpatizanții AUR vor fi acolo lângă voi, și duminică, și marți, în număr mare. Și ori de câte ori este nevoie.”
George Simion susține că actuala situație politică a dus la blocarea țării și lansează un nou atac la adresa conducerii de la Cotroceni.
De ce spune George Simion că „țara toată este blocată”?
În mesajul său, liderul AUR vorbește despre lipsa unui guvern de mai multe luni și îl critică dur pe cel aflat la Cotroceni, pe care îl numește „un încurcă-lume”.
„Dar cred că faptul că de patru luni nu avem guvern și avem un încurcă-lume la Cotroceni trebuie să dea de gândit. Țara toată este blocată.”
Simion susține, în același timp, că atacurile îndreptate împotriva AUR ar avea legătură cu faptul că partidul este perceput drept o amenințare de adversarii politici.
Ce le cere George Simion membrilor și simpatizanților AUR?
Liderul formațiunii afirmă că partidul este atacat tocmai pentru că adversarii săi s-ar simți amenințați și le cere susținătorilor să rămână mobilizați și să participe la manifestațiile anunțate.
„De asta ne și atacă, se simt amenințați de noi, încearcă să ne doboare. Fiți demni, fiți mulți, fiți alături de noi până la capăt.”