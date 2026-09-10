Diana Șoșoacă îi propune lui George Simion reluarea negocierilor SOS România–AUR

Diana Șoșoacă îi propune lui George Simion reluarea negocierilor dintre SOS România și AUR, în contextul crizei politice și al dificultăților de formare a unui nou Guvern.
Șefa SOS cere consultări directe pentru coordonarea acțiunilor politice și parlamentare și lasă deschis inclusiv scenariul unei guvernări comune.
Șoșoacă vrea negocieri directe cu Simion
Diana Șoșoacă a transmis conducerii AUR o invitație pentru inițierea unor consultări politice directe. Propunerea vine după o perioadă în care relațiile dintre cei doi lideri ai formațiunilor suveraniste au fost marcate de conflicte și schimburi dure de replici.
Șefa SOS susține că cele două partide ar trebui să își coordoneze acțiunile în Parlament și pe scena politică, în condițiile actualului blocaj privind formarea Guvernului.
„S.O.S. România adresează Partidului AUR invitația de a iniția consultări politice directe în vederea coordonării acțiunilor parlamentare (...) și, eventual, preluarea și asumarea guvernării pentru salvarea a ceea ce a mai rămas din țară”, a transmis Șoșoacă.
Ce propune lidera SOS România
Propunerea nu se limitează la o eventuală colaborare parlamentară. SOS România avansează și ideea unei guvernări naționalist-suveraniste, dar și alte variante politice, printre care suspendarea președintelui Nicușor Dan sau organizarea de alegeri anticipate.
Șoșoacă încearcă astfel să readucă AUR și SOS la aceeași masă, după ce alianța dintre cele două formațiuni s-a rupt în urmă cu mai mulți ani.
Cele două partide concurează pentru o parte importantă din același electorat, iar o eventuală colaborare ar putea schimba raportul de forțe în Parlament.
Relația dintre Șoșoacă și Simion, marcată de conflicte
Diana Șoșoacă a intrat în Parlament în 2020 pe listele AUR, însă a fost exclusă din partid în 2021. Ulterior, a fondat SOS România și a devenit unul dintre principalii competitori ai formațiunii conduse de George Simion.
O încercare de apropiere între cele două tabere a mai existat, dar negocierile pentru o alianță electorală au eșuat pe fondul conflictelor dintre lideri.
De această dată, Șoșoacă propune din nou discuții directe cu AUR, într-un moment în care George Simion susține că partidul său nu va vota un nou Guvern fără să participe efectiv la guvernare.
Rămâne de văzut dacă AUR va accepta propunerea și dacă cele două formațiuni vor putea depăși conflictele care au împiedicat până acum o alianță durabilă.