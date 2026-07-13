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Cristina Dumitrescu (senator AUR): „România și Republica Moldova sunt unite prin aceeași limbă, aceeași credință și aceeași identitate”

Cristina Dumitrescu (senator AUR)

Cristina Dumitrescu (senator AUR)

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 13 iul. 2026, 12:56

Senatorul AUR Cristina Dumitrescu critică declarațiile ambasadorului Germaniei la Chișinău privind identitatea Republicii Moldova, afirmând că acestea ignoră realitățile istorice, culturale și lingvistice care leagă cele două maluri ale Prutului. Potrivit senatorului AUR, promovarea unor astfel de teze alimentează o narațiune care contestă existența unui patrimoniu comun între România și Republica Moldova.

„Citim astăzi în presă că ambasadorul Germaniei la Chișinău spune că România și Republica Moldova au identități total diferite, că nu au aceeași limbă, că nu au aceeași religie. Domnule ambasador, vă rog să veniți în Iași, este aproape de Chișinău, și să luați parte la o slujbă în oricare dintre bisericile din Iași.

Mergeți într-o biserică din Chișinău, sau unde puteți dumneavoastră, și luați parte la slujbe și acolo, să vedeți în ce limbă se vorbește. Și apoi, ca să vedeți ce limbă se vorbește la Chișinău și ce limbă se vorbește la București, la Iași, la Timișoara, la Cluj, puneți un român din România și un moldovean din Republica Moldova să spună: „Trebuie să studiez istoria până la cele mai vechi izvoare.” Și veți vedea care este diferența dintre limba care se vorbește în România și limba care se vorbește în Republica Moldova.

Faptul că domnul ambasador a lucrat atât în diplomație la Moscova nu îl scuză să vină la Chișinău și să aducă retorica rusească, pentru că asta este retorica rusească, de a spune că Republica Moldova și România nu au niciun fel de legătură identitară. Basarabia este România”, a declarat senatorul AUR, Cristina Dumitrescu.

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