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Atac sângeros în Ucraina! Cel puțin 9 morți și peste 30 de răniți în bombardamente rusești

Ucraina

Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 11:48

Cel puțin nouă persoane au fost ucise și peste 30 au fost rănite în urma unor bombardamente rusești care au vizat zone din sudul și centrul Ucrainei, potrivit autorităților locale, citate de AFP.

Unul dintre atacuri a avut loc la Krivoi Rog, în regiunea Dnipropetrovsk, unde o rachetă a lovit marți o infrastructură civilă. Conform guvernatorului regional Oleksandr Ganja, trei persoane – doi bărbați și o femeie – și-au pierdut viața în acest incident.

Alte 26 de persoane au fost rănite în același atac, a precizat oficialul ucrainean.

Separat, în districtul Nikopol, alte trei persoane – două femei și un bărbat – au fost ucise în urma unor noi lovituri, a mai transmis guvernatorul regiunii.

Bilanțul total indică o escaladare a violențelor în mai multe zone ale Ucrainei, cu victime în rândul populației civile și distrugeri ale infrastructurii.

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