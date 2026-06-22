Anca Alexandrescu: „Primele două partide care au câștigat alegerile trebuie să formeze guvernul”
Anca Alexandrescu
Realizatoarea TV Anca Alexandrescu a comentat pe larg negocierile politice din ultimele zile, poziția AUR în Parlament și perspectivele mișcării suveraniste, susținând că formațiunea condusă de George Simion a ajuns într-un punct în care nu mai poate fi ignorată de celelalte partide.
În cadrul emisiunii sale, aceasta a afirmat că actualul context politic reprezintă o oportunitate importantă pentru reprezentanții curentului suveranist și a cerut o analiză mai amplă a evenimentelor care au marcat scena politică în ultimul an și jumătate.
„Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la Culisele statului paralel.
M-am bucurat, vă jur, zilele acestea că am lipsit, pentru că ce ar fi fost la gura mea, adică, na, pe mine mă știți deja, probabil, deranjez pe foarte multă lume, spun adevărul, și asta de foarte multe ori mă face incomodă, enervantă, trădătoare, cum spun unii, dar eu, eu voi continua să vă spun adevărul.
Mi-am asumat drumul acesta al suveranismului, nu de acum, din ultimul an și jumătate. Cei care se uită la mine după ce s-au anulat alegerile, nu știu ce am făcut în anii trecuți. Nu mai stau acum să reiau toate poveștile astea. Dar voi spune ce am spus în ultimele două săptămâni și în această seară. Și sper ca mulți dintre voi, pentru că am văzut că foarte mulți au început să înțeleagă ce am explicat, să vedeți poza mai mare.
Sigur că vin foarte mulți și îmi spun, da, dar domnul Georgescu a spus ieri că votarea guvernului Vestea este o trădare. Da, dar tot domnul Georgescu a spus aici, în platou la emisiunea cu domnul Cristoiu, că trebuie să lăsăm trecutul în urmă și că e nevoie de un guvern de reconciliere națională, PNL sau PSD, AUR, PNL. Ați sărit mulți atunci și v-ați supărat pe ce a spus domnul Georgescu. Nu știu de ce domnul Georgescu a spus ieri că este o trădare votarea guvernului Veștea, dar aveți puțină răbdare, că deși par declarațiile contradictorii, eu sunt convinsă că domnul Georgescu are o explicație.
Ea va fi spusă aici, duminică seară, în platoul la Culisele statului paralel. Domnul Georgescu are perfectă dreptate când vorbește despre turul 2. Ceea ce am spus eu în legătură cu turul 2 a fost să nu mai folosim niște... această lozincă, pentru că atâta timp cât sunt aceleași personaje la guvernare, nu se va putea obține turul 2.
Adică nu pot să cred că cineva, vreunul dintre dumneavoastră, crede că instituțiile statului, peste noapte, după ce ne-au făcut, au făcut pe dos într-un an și jumătate, vor face în așa fel încât să ne întoarcem la turul 2. Da, suspendarea lui Nicușor Dan este o discuție foarte serioasă și domnul Georgescu a lansat acest lucru.
George Simion a întărit lucrul acesta, dar tot eu v-am explicat că AUR nu are decât 90 de voturi. Sigur, ar putea să adune semnături împreună cu USR, cu PNL și cu UDMR. Credeți că ar fi ok? Sau scopul scuză mijloacele? E o întrebare pe care trebuie să ne-o punem. Și apoi, dacă, să zicem că ajungem la suspendarea lui Nicușor Dan. Vine președinte interimar domnul Abrudean, care este omului Ilie Bolojan. Să spunem că trece și referendumul. Eu pot să fac pariu cu voi că sistemul va face tot ce se poate ca alegerile să fie câștigate de preferatul lor.
Și cred că în cazul acesta nu o să mai fie Nicușor Dan, ci Ilie Bolojan. Doamne ferește să credeți vreodată că mi-am schimbat părerea sau că l-am reevaluat pe Nicușor Dan. Nici vorbă de așa ceva. Ceea ce am încercat să spun în ultimele două săptămâni a fost că AUR și suveraniștii au o fereastră de oportunitate uriașă, în sensul că pot fi tratați așa cum merită, cu respect, și să obțină ceva important.
Eu am spus de acum două săptămâni președinția Senatului, printre altele, plus niște măsuri economice, reparatorii pentru mizeriile pe care le-a făcut Ilie Bolojan.
Căci, până la urmă, despre asta este vorba. Trebuie să obținem și aceste reparații. Ele nu se vor putea face peste noapte. Oricine va spune lucrul acesta. Va dura, dar trebuie făcute. Vreau să vă aduceți aminte și să fiți obiectivi că atunci când v-ați dorit ca AUR să voteze moțiunea și să dea jos guvernul Bolojan, absolut toți am spus la unison. Primele două partide care au câștigat alegerile trebuie să formeze guvernul.
Acum, dintr-o dată, văd că nu mai este ok. Eu am susținut că AUR nu trebuie să intre la guvernare și cred în continuare în lucrul acesta. Nu văd cu ochi buni ca AUR să ia ministere, dar cred că poziția de-al doilea om în stat ar fi un câștig pentru suveraniști, nu numai prin faptul că toată lumea recunoaște că nu suntem nici extremiști, nici pleava societății și că avem aceleași drepturi, conform Constituției.
Nu pentru asta ne-am bătut un an și jumătate? Nu știu de ce există personaje la AUR care în continuare bagă băţul în prin gard. Aceleaşi, aceleași care spuneau în trecut și că își doresc mai degrabă o apropiere de PNL decât de PSD. Eu nu uit toate lucrurile acestea și le pun împreună.
Acum, când toate celelalte televiziuni îi primesc pe unii membri AUR, unora li s-a urcat la cap. Vreau să vă aduc aminte că Realitatea PLUS a fost a fost singura televiziune care a deschis ușile suveraniștilor și și-a asumat toate consecințele. Faptul că ne-au fost tăiate contracte de publicitate multe de la multinaționale, foarte multe, faptul că am primit amenzi cu nemiluita, faptul că suntem hăituiți de ANAF la ordinul lui Bolojan, faptul că s-a ridicat licența Realității Plus tocmai pentru că am deranjat că spunem adevărul.
Adevărul este relativ, evident, întotdeauna, dar noi am încercat și eu cred că am reușit în foarte mare măsură să vă spunem adevărul și atunci când v-a plăcut și atunci când nu v-a plăcut. Mi-aș fi dorit ca declarația făcută astăzi de George Simion să se întâmple în urmă cu o săptămână. A venit târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Mă bucur că a pus piciorul în prag și a cerut ceea ce trebuia să se întâmple de foarte multă vreme. Și anume recunoașterea puterii celor de la AUR și faptul că fără AUR nu se poate. Acum şase zile am făcut o postare în care am scris: Fără AUR nu se poate. Iată că astăzi se consfinţeşte acest lucru. Aş putea să fac o previziune pentru această seară, dar ştiu că sunt alte televiziuni care aşteaptă să spun eu dacă va trece sau nu va trece guvernul.
Dar ce farmec mai are dacă nu trăim împreună emoția și disputa a ceea ce se întâmplă în Parlament. Poate că toate aceste lucruri care se întâmplă în perioada asta au un sens, nu sunt întâmplătoare.
La următoarele alegeri, când vor fi ele, dacă vor fi anticipate, deși eu v-am spus de nenumărate ori că este aproape imposibil să se organizeze anticipate. Ele stau în pixul președintelui și se pot întâmpla numai dacă trec, cad două guverne succesiv. Așadar, probabilitatea unor alegeri anticipate este extrem de mică.
Eu nu vă pot minți. Mai ales că eu știu ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Vă întreb încă o dată. V-ar plăcea să vă mint...să vă spun ceea ce vă doriți să auziți, în loc să vă spun ce se întâmplă în spatele ușilor închise? Ar fi mai simplu să vă las să trăiți cu iluzia că se pot face toate aceste lucruri și să vă convingeți singuri că nu.
Și că ați fost păcăliți, mințiți, manevrați. În politică, după cum vedeți, e vorba doar despre funcții. E vorba doar despre negocieri, despre orgolii și despre interese. În ultimele două săptămâni, nu cred că ați văzut sau nu numai în ultimele două săptămâni, cred că în ultimele două săptămâni nu cred că ați văzut foarte multe discuții pe program economic. Pe bună dreptate, mulți dintre voi ați spus, dom'le, guvernul Veștea e Bolojan 2 pentru că a spus domnul Veștea că merge cu același program. Nu va putea merge cu același guvern, cu același program, pentru că majoritatea, dacă va reuși să o facă cu AUR în această seară, va fi atât de fragilă încât AUR va putea să obțină orice pentru voi, pentru cetățeni. Orice schimbare, orice reparație, desigur, în mod rațional. Așa stau lucrurile. Iar eu voi continua să vă spun adevărul.
Nu aștept pe nimeni să se întoarcă peste o săptămână, două, trei, șase luni de zile, sau cât o fi, să îmi spuneți că am avut dreptate. Nici măcar nu este vorba despre mine aici. Îmi doresc la fel ca și voi același lucru.
În primul rând, să ne fie bine nouă, oamenilor tuturor. Oamenii să își primească pensiile, salariile, să aibă condiții decente, să nu se mai ducă banii în Ucraina, să nu se mai ducă bani la Chișinău. Asta îmi doresc ca și voi. Îmi doresc să stăm drepți în fața celor de la Bruxelles. Există o presiune uriașă că dacă nu trece acest guvern, să se facă un guvern la comanda celor de la Bruxelles.
Și știu sigur că în discuțiile din ultimele zile de la Bruxelles, unde a participat Nicușor Dan, domnul Siegfrid Mureșan și alți trădători ai României puși de Serviciile Secrete, au avut grijă să încondeieze AUR-ul și să vorbească despre pericolul extremist de a ajunge AUR la guvernare. Da? Și Roberta Metsola și Manfred Weber și cancelarul german au ridicat aceleași probleme invocând cele spuse de Siegfrid Mureșan. I-am văzut pe toți. Uitați-vă cât sunt de disperați... toate postările, o să vi le arăt în seara asta dacă avem timp să arăt, postările globaliștilor sorosiști din spatele lui Ilie Bolojan, cât sunt de disperați de posibilitatea ca AUR să pună piciorul la putere și să poată să impună ceea ce ne dorim cu toții. Asta sunt realitățile. Ăsta este adevărul. Dumneavoastră, fiecare dintre voi, puteți doar să trageți concluziile. Eu vă dau niște informații. Mai departe voi vă trageți concluziile.”
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