Anca Alexandrescu: AUR trebuie să fie la masa puterii

Publicat 7 sept. 2026, 15:24 Actualizat 7 sept. 2026, 15:42 Sursă Realitatea PLUS

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, Anca Alexandrescu, susține că AUR ar trebui să participe la guvernare și afirmă că, în actualul context politic, alegerile anticipate nu reprezintă o variantă realistă.

Distribuie articolul