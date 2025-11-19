Advertising
Politica· 1 min citire
Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor
Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor
Alexandru Nanu, Alexandru Ghiță, soția lui Sebastian Ghiță, Cătălin Ilie, patronul companiei Euromedia, sunt doar câteva nume menționate de jurnaliști.
Citește și
- 13:29Dragoș Coman (deputat AUR): „Cea mai mare povară fiscală din Uniunea Europeană este pusă pe angajații din România”
- 13:01Laura Gherasim (deputat AUR): „Cer Ministerului Sănătății situația reală a instalațiilor electrice din spitalele vasluiene. Vrem să știm dacă pacienții din Vaslui sunt în siguranță”
- 12:25George Simion, apel la Nicușor Dan: „Ceasul 12! Nominalizează un premier ACUM”
- 11:43Săptămână decisivă pentru Legea salarizării. Proiectul ar urma să ajungă în Parlament
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News