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Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor

Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor

Acuzații scandaloase la adresa fugarului Sebastian Ghiță! O investigație fantome.info dezvăluie cum au fost sifonați banii bucureștenilor

Realitatea de Alba
Scris de Realitatea de Alba Publicat: 19 nov. 2025, 17:21

Alexandru Nanu, Alexandru Ghiță, soția lui Sebastian Ghiță, Cătălin Ilie, patronul companiei Euromedia, sunt doar câteva nume menționate de jurnaliști.

Alexandru Nanu, Alexandru Ghiță, soția lui Sebastian Ghiță, Cătălin Ilie, patronul companiei Euromedia, sunt doar câteva nume menționate de jurnaliștii de la fantome.info

În momentele în care în România se micșorează pensiile și impozitele sufocă populația, un grup infracțional organizat, condus de Sebastian Ghiță și Alexandru Nanu, căpușează bugetele instituțiilor de stat pentru a-și alimenta conturile cu sume amețitoare de bani.

În speță, contractele pe care companiile fugarului Ghiță și ale partenerului Nanu le-au “câștigat” cu companiile Primăriei București – STB și Compania de Parcări.

Sume amețitoare de bani se sifonează din bugetul Companiei de Transport Public și al Companiei care administrează parcările din București.

Compania EUROMEDIA, condusă de Cătălin Ilie, și el “acoperit” (dar nu știm unde, pentru că nu indică instituția – doar se prezintă ca fiind acoperit), sifonează ilegal sume impresionante de bani în beneficiul grupului lui Ghiță din contracte cu Primăria București.

În loc ca STB să asigure bucureștenilor condiții mai bune de transport, foarte mulți bani sunt sifonați către grupul lui Ghiță.

La Compania de Parcări, deja celebrul cuplu Ghiță – Nanu l-a impus ca director pe socrul lui Nanu, tatăl Andrei, domnul Olaru Constantin Cristian.

Continuarea articolului, pe fantome.info

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