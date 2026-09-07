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Economie· 1 min citire
Wizz Air anunță concedieri colective în România
Wizz Air face dispobilizări în România
172 de angajați din bazele de la Iași, București, Craiova și Cluj vor fi afectați în toamnă
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