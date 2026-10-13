ROBOR la trei luni a urcat la 6,10%, ratele creditelor variabile vor crește

Românii cu credite ipotecare sau de consum la dobândă variabilă raportată la ROBOR vor înregistra o creștere a ratelor lunare, după ce indicele a urcat la 6,10% pe fondul reducerii lichidității din sistemul bancar.
Indicele ROBOR la trei luni s-a majorat de la 5,84% în august la 5,87% în septembrie, atingând 6,10% la 9 octombrie 2026. Această evoluție afectează direct costurile creditelor contractate înainte de introducerea Indicelui de Referință pentru Credite Consum (IRCC), care utilizează ROBOR ca referință.
Creșterea dobânzilor interbancare este legată de scăderea lichidității disponibile în sistemul bancar. Excedentul mediu zilnic de lichiditate al băncilor a coborât de la 30,7 miliarde de lei în august la 20,8 miliarde de lei în septembrie, o reducere de aproximativ 32% într-o lună.
Potrivit datelor publicate de capital, un factor major al acestei scăderi îl reprezintă operațiunile Băncii Naționale a României (BNR) pe piața valutară. În septembrie, rezervele valutare ale BNR s-au diminuat cu 4,8 miliarde de euro, dintre care 2,7 miliarde de euro au fost plătiți pentru datoria în valută ajunse la scadență. Vinzarea de valută și cumpărarea de lei retrag moneda națională din circulația interbancară, crescând costurile finanțării reciproce între bănci.
Impactul asupra ratelor lunare
Pentru un împrumut cu sold rămas de 300.000 de lei, perioadă de rambursare de 20 de ani și marjă fixă de 2,5 puncte procentuale, creșterea ROBOR de la 5,84% la 6,10% duce la o majorare a dobânzii totale de la 8,34% la 8,60%.
În acest scenariu, rata lunară ar crește orientativ de la aproximativ 2.573 de lei la 2.622 de lei. Diferența este de circa 49 de lei pe lună, echivalentul a aproape 600 de lei pe an, dacă dobânda se menține la acest nivel.
Modificarea ratei nu are loc automat în aceeași zi cu schimbarea indicelui, ci la următoarea actualizare prevăzută în contractul de credit.
Creditele raportate la IRCC
Persoanele care au credite calculate în funcție de IRCC nu resimt imediat majorările din octombrie. Pentru intervalul 1 octombrie – 31 decembrie 2026, IRCC aplicabil creditelor în lei este de 5,57%, o creștere minimă față de 5,56% în trimestrul precedent.
Deoarece IRCC este calculat pe baza tranzacțiilor interbancare anterioare și se aplică cu un decalaj temporal, creșterile recente ale dobânzilor se vor reflecta în ratele lunare abia în trimestrele următoare, dacă presiunea asupra lichidității persistă.
Într-un scenariu ipotetic în care IRCC ar urca de la 5,57% la 5,97%, rata lunară pentru un credit de 300.000 de lei (20 de ani, marjă 2,5 pp) ar crește cu aproximativ 75 de lei, de la 2.522 de lei la 2.598 de lei. Pentru un sold de 350.000 de lei, majorarea estimată ar fi de circa 88 de lei lunar.
Împrumuturile cu dobândă fixă nu sunt afectate de aceste modificări pe durata perioadei în care dobânda contractuală rămâne neschimbată.