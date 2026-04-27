PREȚURILE CARBURANȚILOR EXPLODEAZĂ | Motorina se apropie de 9 lei, benzina trece de 8,60 în marile orașe

Publicat 27 apr. 2026, 10:49 Sursă Realitatea Financiara

După doar câteva zile de acalmie, prețurile carburantilor cresc din nou de la o zi la alta. Luni dimineață, motorina în marile orașe se apropie de 9 lei litrul, iar benzina ajunge la aproape 8,70 lei/litru. Potrivit datelor centralizate astăzi, trendul ascendent este vizibil în toată țara.

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