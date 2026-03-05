Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor: reducerea la jumătate dispare pentru mai multe sancțiuni
Guvernul schimbă regulile pentru plata amenzilor
Executivul a modificat legislația privind plata amenzilor contravenționale, eliminând posibilitatea achitării acestora la jumătate din valoarea minimă prevăzută de lege pentru mai multe tipuri de sancțiuni. Noile prevederi sunt incluse în Ordonanța de Urgență nr. 7/2026 și vor intra în vigoare la sfârșitul lunii martie.
Ce se schimbă pentru cei amendați
Până acum, oamenii aveau opțiunea de a plăti, într-un termen limitat, jumătate din cuantumul minim stabilit de lege pentru o anumită sancțiune. În urma modificărilor, această facilitate dispare pentru anumite domenii.
Totuși, rămâne valabilă regula potrivit căreia persoanele sancționate pot achita jumătate din valoarea amenzii aplicate, dacă plata este făcută în termen de 15 zile de la primirea procesului-verbal.
Domeniile în care se aplică noile reguli
Schimbarea legislativă vizează șase categorii de amenzi contravenționale, printre care:
sancțiunile din domeniul construcțiilor și urbanismului;
amenzile prevăzute de legea privind organizarea adunărilor publice;
sancțiunile pentru încălcarea normelor de ordine și liniște publică;
amenzile din legislația referitoare la paza obiectivelor și protecția bunurilor și persoanelor;
sancțiunile din legea privind regimul armelor și munițiilor;
amenzile prevăzute de actele normative referitoare la materiile explozive.
Reguli mai stricte pentru construcțiile fără autorizație
Ordonanța introduce o măsură și mai dură pentru cei care efectuează lucrări de construire sau demolare fără autorizație. În aceste cazuri, amenda nu va mai putea fi redusă la jumătate sub nicio formă, indiferent de momentul în care este achitată.
Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc să întărească disciplina în domenii considerate sensibile, precum construcțiile, ordinea publică sau regimul armelor, și să descurajeze încălcarea legislației prin sancțiuni aplicate integral.
