Benzina și motorina nu vor ajunge la 10 lei, spune ministrul Energiei: „Creșterile nu sunt justificate”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că o eventuală majorare a prețurilor la carburanți peste 3-5 bani pe litru nu are justificare în actualul context economic. Declarația vine pe fondul speculațiilor apărute în spațiul public privind posibilitatea ca benzina și motorina să ajungă la 9 sau chiar 10 lei pe litru.

„O creștere mai mare de 3-5 bani la pompă nu este justificată în momentul de față. Iar acele speculații care au apărut în spațiul public cu motorina sau benzina 10 lei sunt niște minciuni suntate. Nu există în momentul de față niciun argument rațional, comercial, economic, pentru care s-ar putea ca să ajungă prețul la pompă la aceste cote de 10 lei sau apropiat de 10 lei” , a declarat luni ministrul Energiei.

Ministrul Energiei susține că o creștere mai mare de 3 - 5 bani la pompă nu este justificată

Ivan a precizat că autoritățile monitorizează situația încă de sâmbătă și că statul este în alertă în ceea ce privește evoluția pieței carburanților. Totodată, el a respins scenariul unei creșteri de 30% a prețurilor, catalogându-l drept exclus și subliniind că astfel de informații induc panică la nivel național.

Ministrul a adăugat că România dispune de stocuri suficiente, atât în depozitele naționale, cât și în rezervele de urgență, care pot fi utilizate în situații excepționale pentru a menține stabilitatea prețurilor la benzină și motorină.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a avertizat că depășirea pragului de 9–10 lei pe litru ar putea deveni realistă dacă prețul țițeiului se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 de dolari pe baril. Pe piața asiatică, cotația Brent a depășit recent 82 de dolari pe baril, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscurilor privind traficul prin Strâmtoarea Ormuz.