Criză bugetară în România: 20.000 de angajați riscă să rămână fără salarii. Spitalele și ambulanțele, în pericol
Criză bugetară în România
Criza bugetară pune presiune pe instituțiile statului. 20.000 de angajați din asistența socială riscă să nu își primească salariile, iar spitalele și ambulanțele au nevoie de fonduri.
Mii de angajați din sistemul public ar putea fi afectați de lipsa fondurilor, în contextul în care mai multe instituții se confruntă cu probleme de finanțare. Aproximativ 20.000 de salariați din asistența socială riscă să nu își primească salariile în lunile noiembrie și decembrie, în timp ce spitalele și serviciile de ambulanță au nevoie urgentă de bani pentru a-și continua activitatea în condiții normale.
Situația este legată de necesitatea unei rectificări bugetare, prin care să fie acoperite cheltuielile instituțiilor care nu mai dispun de suficiente resurse financiare. Fără măsuri rapide, efectele ar putea fi resimțite atât de angajații din sectorul public, cât și de persoanele care depind de serviciile medicale și sociale.
20.000 de angajați din asistența socială riscă să nu își primească salariile
Angajații din sistemul de asistență socială se numără printre cei expuși riscului de întârziere a drepturilor salariale. Potrivit informațiilor publicate în presa națională, aproximativ 20.000 de salariați ar putea rămâne fără bani pentru salarii în ultimele două luni ale anului, dacă problema finanțării nu este rezolvată.
Situația provoacă îngrijorare în rândul reprezentanților angajaților, care avertizează asupra consecințelor lipsei fondurilor și cer autorităților să găsească soluții urgente.
O eventuală întârziere a salariilor ar pune presiune suplimentară asupra personalului care lucrează cu persoane vulnerabile și asupra instituțiilor responsabile de furnizarea serviciilor sociale.
Spitalele riscă să rămână fără bani pentru medicamente și materiale sanitare
Problemele bugetare afectează și sistemul sanitar. Unele unități medicale se confruntă cu dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru medicamente, materiale sanitare și alte cheltuieli indispensabile desfășurării activității.
Managerii de spitale au atras atenția că lipsa banilor poate pune presiune asupra stocurilor și poate îngreuna activitatea secțiilor, în special a celor care tratează pacienți în stare gravă.
Unitățile de Primiri Urgențe și secțiile care asigură tratamente pentru cazuri critice au nevoie de finanțare constantă pentru a putea funcționa fără întreruperi.
Serviciile de ambulanță au nevoie urgentă de finanțare
O altă problemă vizează serviciile de ambulanță, pentru care asigurarea fondurilor necesare funcționării este esențială. Cheltuielile cu combustibilul, întreținerea autospecialelor și activitatea echipajelor medicale trebuie acoperite permanent pentru ca intervențiile de urgență să poată continua.
Reprezentanții sistemului sanitar au avertizat asupra riscului apariției unor blocaje dacă finanțarea nu este suplimentată la timp.
Eventualele dificultăți ar putea afecta capacitatea serviciilor de urgență de a răspunde solicitărilor, motiv pentru care autoritățile sunt presate să identifice rapid resursele necesare.
Rectificarea bugetară, esențială pentru evitarea blocajelor
Lipsa unei rectificări bugetare reprezintă una dintre principalele probleme semnalate de oficiali. Printr-o asemenea măsură, Guvernul poate redistribui fondurile și poate acoperi cheltuielile instituțiilor pentru care bugetele aprobate inițial nu mai sunt suficiente.
Ilie Bolojan a avertizat anterior că, în absența unei rectificări, anumite sectoare ale administrației ar putea ajunge în situația de a nu mai putea plăti salariile sau alte cheltuieli curente.
Rezolvarea crizei depinde de identificarea resurselor financiare și de adoptarea măsurilor bugetare necesare. Până atunci, angajații din asistența socială și personalul din sistemul medical rămân expuși incertitudinilor privind finanțarea activității.
Miza nu este doar plata salariilor, ci și menținerea funcționării serviciilor publice de care depind zilnic mii de persoane din România.
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