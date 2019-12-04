Analiză Economică : Euro scade spre 4,77 lei

Menținerea pe piețele financiare a aversiunii față de risc la cote reduse a permis monedelor de la marginea zonei euro să se aprecieze.
Menținerea pe piețele financiare a aversiunii față de risc la cote reduse a permis monedelor de la marginea zonei euro să se aprecieze.
Calmarea spiritelor din piața locală, după șirul de intervenții ale BNR din ultima parte a lunii noiembrie, a făcut ca cursul euro să scadă miercuri de la 4,7762 la 4,7744 lei, într-o ședință în care tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,772 – 4,779 lei, cele de la ora 14:00 fiind efectuate la 4,776 lei.
Media dolarului american a continuat să coboare, ea fiind stabilită miercuri la 4,3117 lei, minim al ultimelor patru săptămâni, față de 4,3143 lei, marți.
Moneda elvețiană își menținea evoluția apreciativă pe piețele internaționale și se întărea la 1,092 – 1,096 franci/euro. Media ei a crescut de la 4,3584 4,3620 lei, un curs mai ridicat fiind înregistrat la jumătatea lunii trecute.
Posibilitatea ca actualul premier britanic Boris Johnson să obțină victoria la alegerile parlamentare anticipate care se vor desfășura în 12 decembrie, ceea ce ar putea aduce o „rezolvare rapidă" a Brexit-ului, a determinat aprecierea lirei sterline față de euro și dolar. Aceasta a făcut ca media monedei britanice să urce miercuri de la 5,5970 la 5,6236 lei, cea mai ridicată medie începând cu jumătatea lui iunie 2016.
Uncia de aur creștea pe piețele specializate la 1.474 – 1.484 dolari. Aceasta a făcut ca preţul gramului de aur stabilit de BNR să urce de la 203,9954 la 204,8011 lei.
Indicele cel trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a stagnat la 3,04%, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci săptămâni. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a crescut de la 3,12 la 3,13%, maxim al ultimelor două luni, iar cel la 12 luni de la 3,22 la 3,23%.
Monedele din regiune continuau să se aprecieze față de de euro. Cea poloneză se întărea la 4,276 – 4,286 zloți iar cea maghiară la 330,9 – 332 forinți.
Euro continua să se aprecieze față de moneda americană la 1,1067 – 1,1088 dolari.
Bitcoin a scăzut în cursul dimineții de miercuri la 7.150 dolari dar a crescut apoi la peste 7.250 dolari.
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