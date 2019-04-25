12.000 de tone de concentrat de cupru adjudecate de la Cupru Min Abrud, după o nouă licitație

Cele 12.000 de tone de concentrat cuprifer scos la vânzare de compania de stat Cupru Min Abrud din judetul Alba, au fost adjudicate . Deși vânzarea s-a făcut printr-o licitație internațională deschisă pe care producătorul de cupru a programat-o marți 16 aprilie, conform caietului de sarcini după încheierea licitației firmele participante au mai avut dreptul să adauge oferte imbunătățite.
Procedură care ajută Cupru Min să obțină cel mai bun preț.
”Ieri s-a încheiat procedura de licitație, prin ofertă îmbunătățită, cel mai bun preț pentru noi a fost cel oferit de o companie românească. Urmează să se întrunească comisia, se va analiza iar răspunsul oficial va fi în data de 6 mai. Urmează apoi să semnăm contractul. ” - a declarat pentru Realitatea, Dorel Tomuș, directorul general al Cuprumin Abrud
Deși caietul de sarcici a fost solicitat de mai multe firme, la licitația desfășurată la sediul din Abrud s-au arătat interesate doar trei mari companii Merlion Resources, Ronefer și Trafigura. Durata contractului este de 4 luni.În momentul de față Merlion Resources, deține un contract, destul de controversat, de achiziție a 80.000 de tone de concentrat de cupru.
Cupru Min SA Abrud este o companie aflată în subordinea Ministerului Economiei, având 550 de angajaţi, iar ca obiect de activitate exploatarea şi valorificarea în forme specifice, conform legii române, a resurselor şi rezervelor de minereu de cupru din zăcământul Roşia Poieni. Pe piaţa internă este cel mai mare producător de concentrat de cupru, deţinând aproximativ 60% din rezerva de cupru a României.