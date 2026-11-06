Toni Neacșu, față în față cu Alessia Păcuraru. Interviu „Sub semnul legii”, astăzi, la ora 17:00

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 nov. 2026, 11:02

Justiția, deciziile care au provocat controverse și realitățile mai puțin cunoscute ale sistemului judiciar revin în atenția publicului într-o nouă ediție a proiectului „Sub semnul legii”. Jurnalista Realitatea PLUS Alessia Păcuraru îl are ca invitat pe avocatul Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Un dialog care aduce în prim-plan experiența unui profesionist care a cunoscut justiția atât din interiorul instanțelor, cât și din perspectiva avocatului.

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