Tensiuni în Golful Persic: Gardienii Revoluţiei anunţă că au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz

Sursă: realitatea.net

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice susține că deține controlul complet asupra Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul global de petrol. Declarația vine după ce președintele american Donald Trump a afirmat că marina SUA ar putea escorta petrolierele „dacă este necesar”.

Gardienii Revoluţiei au „controlul total” asupra Strâmtorii Ormuz, punct de trecere cheie pentru comerţul mondial cu petrol la intrarea în Golful Persic, au transmis aceștia, într-un comunicat.

„În prezent, strâmtoarea Ormuz se află sub controlul total al marinei Republicii Islamice”, a declarat Mohammad Akbarzadeh, un înalt responsabil al forţelor navale ale Gărdienilor, citat de agenţia Fars.

Washingtonul ia în calcul protejarea transporturilor de petrol în Strâmtoarea Ormuz

Anunțul vine la doar câteva ore după ce preşedintele american Donald Trump a declarat că marina americană ar putea escorta petroliere „dacă este necesar” prin strâmtoare.

Situată între Oman şi Iran, strâmtoarea este o arteră vitală pentru comerţul mondial cu petrol: aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat-o în 2025, adică 31% din fluxurile maritime globale de ţiţei, potrivit Kpler.

Cine sunt Gardienii Revoluției din Iran

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) este o structură militară și de securitate înființată în anul 1979, după Revoluția Islamică, cu rolul declarat de a apăra regimul republicii islamice și de a proteja sistemul politic al țării.

Funcționează separat de armata regulată a Iranului și are propriile forțe terestre, navale și aeriene, precum și unități speciale.

De-a lungul timpului, IRGC și-a extins influența dincolo de sfera militară, având un rol important în domenii economice și strategice. Organizația coordonează, de asemenea, Forța Quds, responsabilă pentru operațiunile externe.

Statele Unite ale Americii au desemnat IRGC drept organizație teroristă străină în anul 2019, decizie respinsă de autoritățile iraniene.