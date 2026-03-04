Actualitate· 1 min citire
Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut
4 mar. 2026, 08:25
Actualizat: 4 mar. 2026, 08:25
Cutremur în România
Articol scris de Scris de Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net
Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 2:09, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 136 de kilometri și a fost resimțit ușor în mai multe localități din apropiere.
Epicentrul a fost localizat la 43 km de Focșani, 57 km de Buzău, 69 km de Sfântu Gheorghe, 79 km de Brașov și 91 km de Ploiești. Cutremurele din zona Vrancea, situată la intersecția a trei plăci tectonice, sunt frecvente și reprezintă cea mai activă regiune seismică din România.
Citește și:
- 21:57 - ONU critică dur declarațiile lui Trump: „Discursul urii rasiste” poate alimenta intoleranța
- 20:37 - Parlamentul a decis să accepte prezența pe teritoriul României a unor echipamente şi forţe militare americane
- 20:34 - Ion Cristoiu, analiza momentului despre implicarea României în conflictul SUA-Iran: „AUR este marele câștigător al momentului, pentru că vrea pace”
- 20:32 - Anca Alexandrescu: „Nu vreau să expunem România în acest moment”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News