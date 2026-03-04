Actualitate· 1 min citire

Cutremur în România, marți dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

4 mar. 2026, 08:25
Actualizat: 4 mar. 2026, 08:25
Cutremur în România

Cutremur în România

Articol scris de Realitatea de Alba
Sursă: realitatea.net

Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 pe scara Richter s-a produs în noaptea de marți spre miercuri, la ora 2:09, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a înregistrat la o adâncime de 136 de kilometri și a fost resimțit ușor în mai multe localități din apropiere.

Epicentrul a fost localizat la 43 km de Focșani, 57 km de Buzău, 69 km de Sfântu Gheorghe, 79 km de Brașov și 91 km de Ploiești. Cutremurele din zona Vrancea, situată la intersecția a trei plăci tectonice, sunt frecvente și reprezintă cea mai activă regiune seismică din România.

Citește și:

Mai multe articole despre

cutremur, Romania, seism, magnitudine

Urmărește știrile Realitatea de Alba și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate