Prognoza Meteo: Vreme călduroasă în mare parte din țară, dar cu instabilitate la munte și în nord-est

Publicat 11 iul. 2026, 07:35 Sursă Realitatea.Net

Astăzi, temperaturile sunt în creștere în majoritatea regiunilor, devenind deosebit de cald în vestul și sudul țării. La nivel național, valorile termice se vor încadra între 20 de grade și 34 de grade Celsius.

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