Practică revoltătoare în Alba: Școlile care își „salvează” statisticile lăsând intenționat corigenți copiii cu note mici

Publicat 10 iul. 2026, 18:13 Sursă Realitatea.Net

Practică revoltătoare în școlile din Alba: elevii cu rezultate slabe sunt lăsați intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau sunt presați să boicoteze Evaluarea Națională. Acuzația extrem de gravă vine chiar de la vârful sistemului, din partea inspectorului școlar general Cornel Sandu, care susține că directorii apelează la aceste tactici doar pentru a-și cosmetiza statisticile la examen.

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