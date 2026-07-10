Practică revoltătoare în Alba: Școlile care își „salvează” statisticile lăsând intenționat corigenți copiii cu note mici

Practică revoltătoare în școlile din Alba: elevii cu rezultate slabe sunt lăsați intenționat corigenți în clasa a VIII-a sau sunt presați să boicoteze Evaluarea Națională. Acuzația extrem de gravă vine chiar de la vârful sistemului, din partea inspectorului școlar general Cornel Sandu, care susține că directorii apelează la aceste tactici doar pentru a-și cosmetiza statisticile la examen.
Practica de a bloca participarea elevilor mai slabi la examenele naționale pentru a obține statistici mai bune este un fenomen real, extins la nivelul întregului județ Alba. O confirmă chiar inspectorul școlar general al ISJ Alba, Cornel Sandu, care a lansat o serie de acuzații extrem de grave în cadrul unei conferințe de presă, declarațiile sale fiind citate de publicația Ziarul Unirea.
„Sunt școli care lasă corigenți în clasa a VIII-a pentru a nu strica mediile la Evaluarea Națională. Și în mediul rural, și în mediul urban”, a afirmat răspicat șeful inspectoratului.
Elevilor cu rezultate modeste li se recomandă „prietenește” să nu se înscrie deloc la examene
Pe lângă lăsarea intenționată a copiilor corigenți în ultimul an de gimnaziu, managementul unor unități de învățământ apelează și la metode de descurajare directă. Mai exact, elevilor cu rezultate modeste li se recomandă „prietenește” să nu se înscrie deloc la examenul de la finalul clasei a VIII-a, pentru ca notele lor mici să nu tragă în jos procentul de promovabilitate al școlii.
Această strategie a profesorilor și directorilor se face însă în detrimentul direct al viitorului tinerilor. Cornel Sandu avertizează că participarea la Evaluarea Națională, indiferent de notele obținute, le oferă elevilor un avantaj uriaș și prioritate absolută în procesul de repartizare computerizată la liceu.
„Sunt școli care recomandă copiilor să nu se prezinte la Evaluarea Națională, deși au prioritate la repartiția națională cei care susțin examenul, indiferent de medii”, a explicat șeful ISJ Alba. În acest context, el consideră că modificările aduse sistemului de admitere au diminuat artificial percepția asupra acestor avantaje, părinții și copiii fiind induși în eroare de faptul că toate locurile de la liceu ajung să fie oricum ocupate în final.
Pentru a demonstra că nu este vorba despre simple speculații, ci despre o tactică deliberată, inspectorul școlar general a oferit un exemplu concret și alarmant.
„Lasă, că oricum intrați și fără. N-are rost să mai veniți”
Acesta a descris situația unei clase de gimnaziu care număra zece absolvenți, însă la Evaluarea Națională s-au regăsit înscriși doar patru dintre ei. „De ce ceilalți șase nu s-au înscris? Pentru că li s-a spus: «Lasă, că oricum intrați și fără. N-are rost să mai veniți»”, a dezvăluit Cornel Sandu.
Astfel de practici de excludere, întâlnite deopotrivă în școlile de la sate și în cele de la oraș, afectează profund echitatea în sistemul de educație. Ele nu doar că distorsionează grav realitatea rezultatelor la nivel județean, dar sabotează șansele elevilor vulnerabili de a prinde o școală mai bună, totul din dorința instituțiilor de a-și proteja reputația pe hârtie.