Piedone, atac frontal la adresa lui Ciprian Ciucu: „Democrația nu se conduce cu întrerupătorul”

Cristian Popescu Piedone a lansat un nou atac dur la adresa lui Ciprian Ciucu, acuzându-l de derapaje administrative și de limitarea accesului consilierilor la informații publice. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Piedone îl descrie pe edil drept un primar care „a descoperit democrația cu întrerupător”, susținând că aceasta funcționează doar atunci când este convenabil pentru el.

Criticile vizează Nota de Serviciu nr. 10/20.02.2026, document pe care Piedone îl consideră o tentativă de a reduce transparența și de a controla activitatea aleșilor locali. În opinia sa, măsura ar transforma Consiliul General al Municipiului București dintr-un for deliberativ într-o structură lipsită de autonomie, unde accesul la informație devine selectiv.

Piedone acuză blocarea unor inițiative privind plata corectă a serviciilor de termoficare și susține că administrația actuală preferă „optimizarea informațională” în locul dezbaterii reale. Mesajul său are un ton vehement, vorbind despre „transparență mată” și „reformă de PowerPoint”, și sugerează că restrângerea dialogului public ar reflecta mai degrabă teamă decât modernizare.

În încheiere, fostul primar transmite direct că un oraș nu se conduce prin restricții birocratice, ci prin curaj și respect față de lege și cetățeni, semnând mesajul cu o formulare provocatoare: „Cristian Popescu Piedone – coșmarul tău.”

