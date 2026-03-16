2. Scene incredibile în trafic: un bărbat a fost oprit de trei ori beat în aceeași noapte. La final a fugit de polițiști

Un bărbat din județul Maramureș a fost depistat de polițiști de trei ori în stare de ebrietate în trafic, în doar patru ore, iar de fiecare dată alcoolemia indicată de aparat a fost una foarte ridicată.

La a treia oprire, acesta a refuzat să se conformeze semnalelor polițiștilor și nu a tras pe dreapta. După ce agenții au reușit să îl oprească, bărbatul a devenit agresiv, fiind nevoie de intervenția jandarmilor pentru a-l calma.

Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, din Baia Mare, a fost oprit pentru prima dată în seara de 15 martie, în jurul orei 20:50, în timp ce se deplasa cu bicicleta pe raza localității Mogoșești.

Pentru că se afla într-o stare evidentă de ebrietate, polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat 1,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost sancționat contravențional.

La aproximativ 40 de minute după primul incident, polițiștii l-au depistat din nou în trafic, însă de această dată la volanul unui autoturism care circula haotic pe drumul județean 108E.

Potrivit Poliției Maramureș, testarea cu etilotestul a indicat 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat. Pentru stabilirea exactă a alcoolemiei, bărbatul a fost dus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge. În același timp, polițiștii i-au reținut permisul de conducere și i-au explicat că nu mai are dreptul de a conduce pe drumurile publice.

Chiar și după aceste măsuri, bărbatul a ignorat sancțiunile primite și a continuat să conducă. În jurul orei 00:10, polițiștii l-au observat din nou la volan, în aceeași localitate, și i-au făcut semn să oprească.

De această dată însă, șoferul nu s-a conformat și a încercat să scape, iar polițiștii au pornit în urmărirea lui folosind semnalele acustice și luminoase.

În cele din urmă, autoturismul a fost interceptat, iar agenții au constatat că la volan se afla același bărbat. Testarea alcoolscopică a indicat 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar acesta a fost transportat din nou la spital pentru recoltarea de probe de sânge.

În timpul intervenției, bărbatul s-a manifestat agresiv față de polițiști, motiv pentru care la fața locului au fost solicitați și jandarmi pentru a aplana situația.