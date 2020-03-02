Peste 15.000 de lei, amenzi, în doar doua zile după o acțiune a polițiștilor la Câmpeni

Scris de Radu Ciobotea Publicat: 2 mar. 2020, 12:46

Polițiștii din Câmpeni au depistat și sancționat 55 de șoferi care au nu a respectat regulile privind circulația pe drumurile publice. Au fost aplicate amenzi de 15.900 de lei și reținute 4 permise de conducere.

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