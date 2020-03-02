Peste 15.000 de lei, amenzi, în doar doua zile după o acțiune a polițiștilor la Câmpeni

Polițiștii din Câmpeni au depistat și sancționat 55 de șoferi care au nu a respectat regulile privind circulația pe drumurile publice. Au fost aplicate amenzi de 15.900 de lei și reținute 4 permise de conducere.
Polițiștii din Câmpeni au depistat și sancționat 55 de șoferi care au nu a respectat regulile privind circulația pe drumurile publice. Au fost aplicate amenzi de 15.900 de lei și reținute 4 permise de conducere.
În perioada 28 februarie - 1 martie 2020, polițiștii din Câmpeni au organizat o acțiune pentru prevenirea accidentelor de circulație datorate vitezei excesive și pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care conduc autovehicule sub influența băuturilor alcoolice sau nu respectă regulile privind depășirea.
Astfel, au fost depistați și sancționați 42 de conducători auto care au depășit limita legală de viteză, iar alți 16 șoferi au fost amendați pentru alte abateri de la normele legale privind circulația pe drumurile publice.
Au fost reținute 4 permise de conducere, din care două pentru conducere sub influiența alcoolului și două pentru depășire neregulamentară. De asemenea, au fost retrase două certificat de înmatriculare și constatate două infracțiuni.
Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 15.900 de lei.
Exemplu:
La data de 1 martie 2020, în jurul orei 02.00, polițiștii l-au depistat pe un tânăr de 26 de ani, din Câmpeni, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Horea din oraș, fiind sub influența băuturilor alcoolice.În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Față de conducătorul auto, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.