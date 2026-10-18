NATO se reunește pe 20 octombrie, la cererea României și Bulgariei, după atacurile cu drone din Marea Neagră

NATO va organiza o reuniune specială pe 20 octombrie, la solicitarea României și Bulgariei, după recentele atacuri cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Președintele Nicușor Dan a cerut sprijin militar și echipamente suplimentare pentru protejarea navelor și a litoralului românesc.
Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la Bruxelles cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Discuțiile au vizat atacurile recente cu drone din Marea Neagră și necesitatea unor măsuri suplimentare de securitate în regiune.
În urma întrevederii, a fost stabilită convocarea unei ședințe speciale a Alianței pe 20 octombrie, la cererea comună a României și Bulgariei. Aliații vor analiza sprijinul militar solicitat pentru consolidarea protecției în zonă.
România solicită sprijin militar până la primirea echipamentelor prin SAFE
Autoritățile române au cerut sprijin suplimentar pentru protejarea navelor și a litoralului până la livrarea echipamentelor militare prin SAFE. Potrivit estimărilor prezentate, acestea ar putea ajunge în aproximativ doi ani până la doi ani și jumătate.
Sprijinul solicitat aliaților ar urma să acopere această perioadă și să contribuie la întărirea securității în Marea Neagră.
Nicușor Dan acuză Rusia că încearcă să destabilizeze flancul estic
În paralel, președintele Nicușor Dan a condamnat acțiunile Rusiei, pe care o acuză că încearcă să destabilizeze statele de pe flancul estic al NATO și să reducă sprijinul pentru Ucraina.
Reuniunea din 20 octombrie va avea în centrul discuțiilor măsurile prin care aliații pot răspunde riscurilor de securitate din regiunea Mării Negre.