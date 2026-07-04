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Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată de urgență la spital

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 16:35

O fetiță în vârstă de 11 ani a fost la un pas să se înece, sâmbătă după-amiază, pe o plajă din stațiunea Mamaia. Copila a fost scoasă din apă în stare gravă, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Incidentul s-a petrecut pe plaja Riva, unde au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea.

După ce au reușit să o stabilizeze, cadrele medicale au transportat fetița la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, pentru investigații și tratament de specialitate.

În aceeași zi, salvatorii au intervenit și în stațiunea Vama Veche, unde o altă persoană a fost în pericol de înec. Victima a fost scoasă din apă conștientă și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Mangalia pentru evaluare medicală.

Autoritățile reamintesc turiștilor să respecte indicațiile salvamarilor și să evite intrarea în mare atunci când sunt arborate steagurile care semnalează condiții periculoase pentru înot.

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